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Общество

Количество безналичных платежей растёт в Псковской области

Количество безналичных платежей растёт в Псковской области. На территории области в первом квартале этого года держатели платежных карт совершили свыше 28,9 млн транзакций по оплате товаров и услуг на общую сумму 19,2 млрд рублей. Это на 7,4 % больше по количеству и на 5,2 % по объёму, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Рост популярности безналичных платежей сопровождается развитием соответствующей инфраструктуры. Количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях Псковской области увеличилось в первом квартале этого года почти до 17 тысяч», – отметил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Валерий Фролов.

Помимо этого, сократилось количество операций по снятию наличных с карт на 11,2 %, если сравнивать с первым кварталом 2022 года. Всего за январь – март в этом году держатели карт совершили более двух миллионов транзакций по получению наличных в банкоматах и кассах банков на общую сумму 21,5 млрд рублей.

«Кроме того, снять наличные сейчас можно без использования банкомата и посещения офиса банка – с помощью услуги «наличные на кассе». Сервис позволяет снять небольшую сумму наличных на кассе магазина одновременно с покупкой по карте», – отметили в банке.

Общее количество выданных на территории Псковской области платёжных карт на 1 апреля этого года превысило 1,3 млн штук. В среднем на одного жителя региона приходится по две банковские карты, обратили внимание в региональном отделении.

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Количество безналичных платежей растёт в Псковской области

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