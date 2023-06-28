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Общество

Модуль «Гуманитарные истоки и смыслы будущего» стартовал в Псковской области

Модуль «Гуманитарные истоки и смыслы будущего», реализуемый в рамках масштабной программы, которая направлена на формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Лекции федеральных спикеров, встречи с экспертами, представителями Белоруссии и Союзного государства пройдут на площадках ПсковГУ, Псково-Печерского монастыря и Пушкинского заповедника с 28 июня по 1 июля. Оператор программы – РАНХиГС совместно с АНО «Россия страна возможностей» и АНОО ВО «Научно-технологический университет «Сириус».

Приветствуя гостей, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об истории и современном развитии области.

«Нашу встречу мы проводим в месте, которое имеет особое символическое значение не только для Псковской области, но и для всей нашей страны, – подчеркнул глава региона. – Мы находимся в самом центре нашего региона – Псковском кремле, или, как испокон веков его называли, Псковском кроме. Это уникальная русская крепость. Здесь расположен так называемый Довмонтов город, который был построен в Средние века. Место очень интересное и самобытное».

Михаил Ведерников познакомил гостей встречи с основными приоритетами экономической и социальной повестки региона, а также ответил на вопросы участников модуля – ими стали около 80 представителей вузовского сообщества, российских технологических компаний, а также региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций.

Добавим, программа модуля предполагает лекции на различных площадках и разработку групповых тематических проектов, а также посещение Псковского государственного университета, нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета вуза, ОЭЗ «Моглино». Кроме того, участников ждет насыщенная культурная повестка.

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