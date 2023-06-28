Покровский храм приводят в порядок в деревне Боровик Псковского района

12:24, 28 июня 2023, ПАИ

Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в деревне Боровик Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Покровский храм является памятником федерального значения. Построен в 1897 году на средства крестьянина Г. А. Ануфриева. Сейчас на объекте начались ремонтные работы по фасадам.

Продолжается выявление элементов конструктива плохой сохранности.

Оценить степень повреждения можно было только после удаления обшивки фасада. Специалисты удалят прогнившие элементы, заменят их на выполненные из новых материалов. Предусмотрена замена поврежденной обшивки наружных стен. Планируется ремонт кровли. Будут восполнены утраты деревянного декора.