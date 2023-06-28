Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Покровский храм приводят в порядок в деревне Боровик Псковского района

Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в деревне Боровик Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Покровский храм является памятником федерального значения. Построен в 1897 году на средства крестьянина Г. А. Ануфриева. Сейчас на объекте начались ремонтные работы по фасадам. 

Продолжается выявление элементов конструктива плохой сохранности.

Оценить степень повреждения можно было только после удаления обшивки фасада. Специалисты удалят прогнившие элементы, заменят их на выполненные из новых материалов. Предусмотрена замена поврежденной обшивки наружных стен. Планируется ремонт кровли. Будут восполнены утраты деревянного декора. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

В ЦБ рассказали, как россияне предпочитают хранить свои сбережения

28 июня 2023

В ЕР рассказали о подготовке медиков-волонтёров для миссии в новых регионах
28 июня 2023

Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове
28 июня 2023

Псковские росгвардейцы победили в соревнованиях по лёгкой атлетике
28 июня 2023

Валентина Понизовская: Люди – наша гордость и основной потенциал района
28 июня 2023

На что в сфере ЖКХ псковичи жалуются больше всего, обсудят на «Серебряном дожде»
28 июня 2023

Псковские курсанты стали победителями межрегионального научно-практического семинара
28 июня 2023

Количество безналичных платежей растёт в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...