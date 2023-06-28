Медвежата-сироты Фасолинка и Горошинка вернутся в Псковскую область в сентябре

16:28, 28 июня 2023, ПАИ

Медвежата-сироты, найденные в Псковской области, будут возвращены в Локнянский район в сентябре 2023 года. Об этом ПАИ сообщили специалисты Центра помощи медвежатам-сиротам в Тверской области.

Также специалисты добавили, что медвежата чувствуют себя превосходно и их здоровью ничего не угрожает.

«У них сохранился страх перед человеком, что очень важно для дикого медведя. Сейчас они живут в естественном вольере, где сами добывают пищу, а недостаток восполняется двухразовым питанием специальной кашей», – рассказала сотрудница центра.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.