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Общество

Благотворительные показы спектаклей для детей военнослужащих проводит Псковский театр драмы

27 и 28 июня в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина проходят бесплатные социальные показы детских спектаклей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

270 зрителей – дети участников специальной военной операции – побывали в театре на спектаклях «Невероятные приключения голубя Петра» (0+), «Слон и птичка» (6+), «Пиковая дама» (12+). Зрители приехали из деревень Псковского района, а также Невеля, Пыталово, Острова, Дно, Опочки.

«Наш театр и ранее проводил бесплатные социальные показы для семей мобилизованных, на этот раз мы показали именно детские и подростковые спектакли, созданные для малышей от двух лет, школьников и подростков», – рассказали в театре.

«От комитета семей воинов Отечества, от всех семей участников СВО огромная благодарность Псковскому театру драмы и лично Дмитрию Месхиеву за поддержку семей. На протяжении всего года нас приглашают на мероприятия и в заключение сезона нам подарили два дня радости – это пять закрытых спектаклей для семей участников СВО», – поблагодарила руководитель регионального КСВО Мария Филонова.

Театр получил множество отзывов, подтверждающих, что такие акции сегодня необходимы.

«Сегодня многие семьи остались без своей опоры, и такие акции очень важны для нас. Эти мероприятия помогают осознать, что мы не одни в это нелегкое время, помогают отвлечься. Мы были очень рады, что нас пригласили на этот спектакль, дети очень счастливы», – поделилась зрительница Анна Воропаева.

Карина Рожкова посетила спектакль «Слон и птичка» с тремя детьми: «Мы с удовольствием пришли сегодня в театр – и детям, и мне было очень приятно принять приглашение и интересно увидеть спектакль. Нам очень важно выбираться куда-нибудь вместе, поэтому такие мероприятия – действительно хорошая поддержка для нас».

«Это уникальный случай для каждой семьи: у детей появилась возможность познакомиться с театром. Это дорогого стоит, потому что очень важно и ценно для нас сейчас. Спасибо руководству театра, которое пошло нам навстречу и подарило такую прекрасную возможность», – прокомментировала Татьяна Кустова.

Напомним, Псковский театр драмы передает билеты в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Псковской области, неоднократно собирал гуманитарную помощь для беженцев и проводил бесплатные показы для семей мобилизованных.

«Многочисленные благодарные отклики, которые мы получаем, восторг наших маленьких зрителей от посещения театра говорят о важности такой поддержки для жен, вдов, родителей и детей военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Мы обязательно продолжим этот проект в следующем сезоне», – подчеркнули в театре.

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