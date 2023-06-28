Валентина Понизовская: Люди – наша гордость и основной потенциал района

13:44, 28 июня 2023, ПАИ

Глава Красногородского района Валентина Понизовская приняла участие в выставке-презентации туристического потенциала, которая состоялась на площадке ТИЦ в Псковской области сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Валентина Понизовская начала свой рассказ с истории Красногородского района. «Она [история. – ПАИ] имеет очень древние корни. XV век создания, в пору, когда появилась крепость Красный Городец. Однако район моложе – ему в следующем году исполнится 95 лет», – сказала она.

Валентина Понизовская отметила, что район развивается. Особая гордость муниципалитета, по её словам, производство сыров и масла.

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«Если вы видите продукцию под брендом Пушкиногорского сыродельного завода, нужно понимать, что производство сыров, масла происходит именно на нашей площадке – в Красногородске на улице Больничной, 48», – обратила внимание глава района.

Она отметила, что на территории муниципалитета есть хлебокомбинат, который производит разные виды хлебобулочных изделий. «Хлебушек с маслицем у нас собственного производства», – подчеркнула она.

Глава района напомнила, что муниципалитет находится на западе области и граничит с пятью районами и Латвией. «Люди – наша гордость и основной потенциал района. Это те, кто сейчас работает на благо муниципалитета. В пояс кланяемся им. У нас очень красивый район. И именно те люди, которые живут в нём, помогают развивать эту красоту, – сказала Валентина Понизовская. – Те, кто рискнул переехать из города, уже патриоты. Эти люди, которые производят свой хлеб, сыры, масло, те, кто создает красоту в виде всевозможных изделий: деревообработка, изготовление кукол, бисероплетение - и замечательные художники у нас живут. И мы гордимся такими самобытными мастерами».

Участникам показали четыре ролика, рассказывающих об истории района, в том числе в годы ВОВ, о памятниках культурного наследия, об особенностях гастрономии в районе, о местных жителях, которые занимаются сельским хозяйством, производством сыров, мёда на территории района.