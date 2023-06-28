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Общество

Группу призывников из Псковской области отправили на службу в Росгвардию

Пятнадцать призывников из Псковской области отправились на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Новобранцев полностью обеспечили формой одежды войск национальной гвардии. Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.

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