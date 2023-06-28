В Псковской области появились нетипичные для региона насекомые-вредители

19:22, 28 июня 2023, ПАИ

О появлении новых насекомых, наносящих вред сельскому хозяйству, рассказала ректор Великолукской ГСХА Юлия Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На сегодняшний день в Псковской области меняется состав насекомых. Что касается цветов, то появились трипсы. Раньше этих вредителей никогда здесь не было, но сейчас они стали острой проблемой для цветоводов. Даже покупая цветы в горшке, можно принести их домой», – отметила Юлия Фёдорова.

По её словам, при постоянном мониторинге выявляются объекты, с которыми специалисты ранее не сталкивались. Например, в Пыталово обнаружили гусеницу бражника мёртвая голова, который обитает в южных странах, также в псковских садах начала появляться рябиновая моль.

«Сложным объектом, с которым мы бесконечно боремся, остаётся колорадский жук. Он доставляет нам неимоверные хлопоты, и наши специалисты очень много работают в вопросе его выведения. Также очень большой проблемой в последнее время стала медведка. Если раньше её появление в огороде было нонсенсом, то на сегодняшний день, к сожалению, она стала одним из обычных вредителей огородов», – подчеркнула ректор академии.