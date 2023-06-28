Псковские росгвардейцы победили в соревнованиях по лёгкой атлетике

13:51, 28 июня 2023, ПАИ

Соревнования по лёгкой атлетике прошли в рамках спартакиады региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Пскове. По итогам соревнований команда псковских росгвардцейцев завоевала первое место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

В мероприятии приняли участие шесть команд, представляющие правоохранительные ведомства и воинские части, дислоцирующиеся на территории региона.

В личном первенстве на дистанции 3000 метров золото получил росгвардеец Алексей Бучин. Среди мужчин в категории 40 лет и старше первое место завоевал майор Роман Иванов.

Среди женщин на дистанции 1000 метров золото получила старший лейтенант полиции Яна Веселова.

Победителей и призёров наградили кубками и почётными грамотами.