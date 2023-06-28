В ЦБ рассказали, как россияне предпочитают хранить свои сбережения

15:18, 28 июня 2023, ПАИ

Наличные рубли продолжают оставаться популярным инструментом сбережений. В прошлом году таким способом свои деньги хранили больше трети россиян, как показало исследование аналитического центра НАФИ, опубликованное на сайте Банка России. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (36 %). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24 %) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23 %) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11 %) уверены, что «живые» деньги более защищены от киберрисков», — показало исследование. В нём приняли участие более 2 500 россиян. Отмечается, что 5 % респондентов полностью отказались от наличных.

Исследование выявило, что наиболее востребованный номинал банкноты для оплаты товаров — 100 рублей, при снятии наличных в банкоматах — 1000 рублей. При этом средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, — 1 377 рублей.

Кроме того, банковские карты есть у 97 % россиян, 85 % получают на карту доход, а 45 % – не подключают услуги мобильного банка и овердрафт в целях экономии.Также аналитики узнали, что 84 % респондентов имеют в кошельке банкноты на сумму более 300 рублей, а 40 % сторонников безналичной оплаты носят с собой наличные деньги на сумму более 1000 рублей. Вместе с этим около 50 % респондентов проверяют банкноты на подлинность.