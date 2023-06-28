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Общество

Псковский омбудсмен встретился с уполномоченным по правам человека РФ в Москве

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова состоялась в Доме прав человека в Москве. Об этом ПАИ сообщил региональный омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

 Дмитрий Шахов представил федеральному омбудсмену основные положения доклада о соблюдении прав и свобод в Псковской области по итогам 2022 года. Также Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили актуальные вопросы правоприменительной практики по защите прав различных категорий граждан, особенно военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции, а также взаимодействия с государственным фондом «Защитники Отечества» и его региональными филиалами.

Со своей стороны Татьяна Москалькова поддержала ряд обращений псковского омбудсмена, направленных на дополнительную защиту прав военнослужащих - участников СВО и их близких родственников, а также выразила готовность оказать всемерное содействие в этом вопросе, в том числе по линии гуманитарного сотрудничества.

В завершении встречи псковский омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал о своей совместной деятельности с уполномоченным по правам человека во Владимирской области Людмилой Романовой о восстановлении имён воинов Красной Армии, пропавших без вести в начале Великой Отечественной войны и поиске их родственников для увековечивания памяти защитников Отечества, а также  передал в дар Татьяне Москальковой недавно изданную при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова книгу «Два дня подвысокинской были».

«Данная книга, написанная командиром 141-й стрелковой дивизии Красной Армии Яковом Тонконоговым в 1951 году и изданная впервые в 2021 году, рассказывает о первых месяцах боёв с гитлеровскими войсками, которые вероломно напали на СССР 22 июня 1941 года, солдат и офицеров этой дивизии, защищавших нашу Родину на одном из участков Юго-Западного фронта», - рассказал псковский омбудсмен.

Уникальность этого издания, по мнению ведущих историков России, заключается как в том, что об этом периоде войны на Юго-Западном фронте своих мемуаров не оставил ни один военачальник Великой Отечественной войны – от командира дивизии, командира корпуса и выше, так и в том, что книга дополнена историческими фотографиями и картами мест сражений, а также восстановленным поимённым списком личного состава 141-й стрелковой дивизии и краткими биографиями её воинов.

За личный вклад в защиту прав и свобод граждан уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов награждён именными часами, которые ему вручила Татьяна Москалькова.

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