Процедуру организации полётов гражданских дронов упростят в России

15:15, 28 июня 2023, ПАИ

Процедуру организации полётов упростят в России для гражданских беспилотников с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минтранс России.

Ведомство отмечает, что необходимые для этого изменения внесли в федеральные правила использования воздушного пространства и утвердили с помощью постановления, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь будет разрешаться запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. «При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон», – подчеркнули в ведомстве.

По предоставлению информации от региональных и местных властей эти зоны определит Минтранс. В ведомстве уточнили, что для организации таких полётов беспилотниками весом до 30 килограммов эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Помимо этого, будут упрощать порядок применения дронов в сельском хозяйстве при выполнении авиахимических работ по борьбе с вредителями. Так, эксплуатанты смогут совершать полеты на высотах менее 30 метров от земной или водной поверхности на удалении более пяти километров от контрольных точек аэродромов и двух километров от посадочных площадок без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

Также у эксплуатантов появится возможность направлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства России и оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения полета, включая разрешения органов местного самоуправления.

«Развитие сегмента беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач в самых разных областях. Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки почты и продуктов, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций, а также в целях проведения поисковых и аварийно-спасательных работ», – заключили в ведомстве.