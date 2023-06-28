Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах

15:20, 28 июня 2023, ПАИ

Уголовную ответственность необходимо ввести для тех, кто использует заменители при производстве продуктов питания, в том числе пальмовое масло. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья», - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин предложил в срочном порядке подготовить изменения в законодательство. «Потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое», - добавил он.