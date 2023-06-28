Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах

Уголовную ответственность необходимо ввести для тех, кто использует заменители при производстве продуктов питания, в том числе пальмовое масло. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья», - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин предложил в срочном порядке подготовить изменения в законодательство. «Потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

Турпотенциал Красногородского района презентовали в ТИЦ Псковской области
28 июня 2023

В ЦБ рассказали, как россияне предпочитают хранить свои сбережения

28 июня 2023

В ЕР рассказали о подготовке медиков-волонтёров для миссии в новых регионах
28 июня 2023

Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове
28 июня 2023

Псковские росгвардейцы победили в соревнованиях по лёгкой атлетике
28 июня 2023

Валентина Понизовская: Люди – наша гордость и основной потенциал района
28 июня 2023

На что в сфере ЖКХ псковичи жалуются больше всего, обсудят на «Серебряном дожде»
28 июня 2023

Псковские курсанты стали победителями межрегионального научно-практического семинара

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...