Новые автобусные остановки появятся в Псковском районе

11:31, 30 июня 2023, ПАИ

Автобусные остановки появятся около деревни Молгово и в районе съезда с автомобильной дороги Писковичи – Молгово к деревне Обижа в Псковском районе. Соответствующий контракт размещён на сайте госзакупок.

Ввести объекты в эксплуатацию планируется к октябрю 2023 года. Поставщику, определение которого уже завершено, предстоит подготовить участки к основным работам, укрепить откосы и обочину дороги, установить дорожные знаки и нанести разметку. После установки автопавильонов на объектах будет организовано освещение и проведено благоустройство территории.

Цена контракта – 6,1 млн рублей.