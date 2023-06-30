Новые автобусные остановки появятся в Псковском районе
Автобусные остановки появятся около деревни Молгово и в районе съезда с автомобильной дороги Писковичи – Молгово к деревне Обижа в Псковском районе. Соответствующий контракт размещён на сайте госзакупок.
Ввести объекты в эксплуатацию планируется к октябрю 2023 года. Поставщику, определение которого уже завершено, предстоит подготовить участки к основным работам, укрепить откосы и обочину дороги, установить дорожные знаки и нанести разметку. После установки автопавильонов на объектах будет организовано освещение и проведено благоустройство территории.
Цена контракта – 6,1 млн рублей.
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