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Общество

Как избежать распространённой ошибки при заполнении налогового документа, рассказали псковичам

Одна из самых распространённых ошибок при заполнении «Уведомления об исчисленных суммах налогов» в рамках Единого сельскохозяйственного налога и упрощённой системы налогообложения – неправильное заполнение поля «Отчётный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что для верного установления срока уплаты налога или взноса важно указание правильного периода. Кроме того, без него нельзя однозначно связать уплаченные деньги с налоговой декларацией или расчётом.

Так, при заполнении уведомления в отношении авансовых платежей по УСН необходимо указывать соответствующие коды: за отчётный период первый квартал 2023 года – «34/01»; за отчётный период полугодие 2023 года – «34/02»; за отчётный период девять месяцев 2023 года – «34/03».

При заполнении уведомления в отношении авансового платежа по ЕСХН за отчётный период полугодие 2023 года в поле «Отчётный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» налогоплательщики указывают код «34/02».

Важно учитывать, что по одному сроку уплаты следует подавать только одно уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

Напомним, что в случае обнаружения ошибок в ранее поданном уведомлении об исчисленных суммах налогов по ЕНП, необходимо подать уточнённое (корректировочное) уведомление.

Для этого новое уведомление подаётся по той же форме, что и первоначальное, с верными данными по платежу, в отношении которого произошла ошибка. Если же произошла ошибка в сумме платежа, то в новом (уточнённом) уведомлении необходимо повторить данные по платежу (кроме суммы) и указать правильную сумму.

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