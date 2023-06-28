Барды со всей страны соберутся в Изборске 7-9 июля

16:44, 28 июня 2023, ПАИ

X Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет 8-9 июля в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области



В Государственном музее-заповеднике «Изборск» жители и гости региона смогут услышать произведения известных бардов региона, а также исполнителей из соседних областей. В эти дни гостей ждут творческие мастер-классы, вечерний концерт «Гитара по кругу» и многое другое. Перед открытием фестиваля состоится торжественная церемония возложения земель из разных уголков России к поклонному кресту на Священном холме единства и славы России в Изборске.

Завершится фестиваль гала-концертом 9 июля в 13:00 в Изборской крепости, где выступят победители конкурсного отбора, почетные гости фестиваля, члены жюри и организаторы.

Организаторами мероприятия выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».