Творческие коллективы Пскова выступили на Дне города в Витебске
Творческие коллективы Псковского дома офицеров выступили на Дне города в Витебске, сообщается в телеграм-канале комитета по культуре Псковской области.
«Яркие номера гостям праздника представили заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» и группа «СамоРезы»», — написали в комитете.
Кроме того, псковичи дали два сольных концерта на площади Свободы и основной сцене города на площади Победы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>