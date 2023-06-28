Творческие коллективы Пскова выступили на Дне города в Витебске

17:17, 28 июня 2023, ПАИ

Творческие коллективы Псковского дома офицеров выступили на Дне города в Витебске, сообщается в телеграм-канале комитета по культуре Псковской области.

​

«Яркие номера гостям праздника представили заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» и группа «СамоРезы»», — написали в комитете.

Кроме того, псковичи дали два сольных концерта на площади Свободы и основной сцене города на площади Победы.