Водителя Audi госпитализировали в результате ДТП в Великих Луках

17:57, 28 июня 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 117/1 на проспекте Гагарина в Великих Луках. 35-летний водитель, управляя автомобилем Audi, выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ под управлением 41-летнего мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Удар пришёлся на сторону водителя.

В результате пострадал водитель Audi. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.