Водителя Audi госпитализировали в результате ДТП в Великих Луках
ДТП произошло у дома № 117/1 на проспекте Гагарина в Великих Луках. 35-летний водитель, управляя автомобилем Audi, выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ под управлением 41-летнего мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Удар пришёлся на сторону водителя.
В результате пострадал водитель Audi. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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