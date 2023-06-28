Два турбоперекрёстка появятся в Пскове до конца лета

19:06, 28 июня 2023, ПАИ

Два турбокольцевых перекрёстка появятся на площади Героев-Десантников и площади Победы в Пскове. Соответсвующее решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщил глава Пскова Борис Елкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что главная задача – увеличить скорость проезда автомобилей и снизить количество ДТП. «Суть турбокольца в том, что движение идёт строго по полосам. При этом правый ряд может повернуть только направо для выезда на смежную дорогу. Въехать на кольцо можно со среднего или левого ряда для того, чтобы продолжить по нему движение. Новую разметку начертим до конца лета», – сообщил глава города.



Он также рассказал, что в Пскове был проведён анализ ДТП, результатом которого среди прочего стало выявление новых «предочаговых» мест.

«Для повышения безопасности на пересечении улиц Максима Горького и Конной изменим разметку, работы запланировали на июль. Проработаем вопрос установки светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Я поручил сделать так, чтобы все четыре светофора – на Некрасова, Гоголя, Свердлова и Кузнецкой – работали синхронно», – подчеркнул Борис Елкин.

