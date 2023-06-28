Юный велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Великих Луках
Ребенок на велосипеде столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Великих Луках. ДТП произошло у дома №1 на проспекте Ленина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам очевидцев, мальчик, не спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не успел среагировать на манёвр велосипедиста, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавшему ребенку оказали помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали.
На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, ГИБДД и поисково-спасательного отряда Великих Лук. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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