Юный велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Великих Луках

20:00, 28 июня 2023, ПАИ

Ребенок на велосипеде столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Великих Луках. ДТП произошло у дома №1 на проспекте Ленина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











По словам очевидцев, мальчик, не спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не успел среагировать на манёвр велосипедиста, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшему ребенку оказали помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали.

На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, ГИБДД и поисково-спасательного отряда Великих Лук. Обстоятельства произошедшего выясняются.