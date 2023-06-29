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Общество

Тротуары отремонтируют в трёх псковских деревнях к сентябрю 2024 года

Тротуары отремонтируют в трёх псковских деревнях по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца августа 2024 года. Об этом ПАИ сообщили комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отремонтировать тротуары и обустроить освещение планируют вдоль дороги «Псков – Писковичи – Муровицы» в Псковском районе. Ремонтируемые участки проходят через деревню Хотицы, Писковичи и Загорье. 

Задача капремонта – обеспечить безопасность дорожного движения, как для пешеходов, так и для водителей. Работы выполняет ООО «Дорсервис» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 87 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

«Специалисты заканчивают установку опор освещения, на которых планируется установить 144 светильника, выполняют устройство тротуаров, общей протяженностью более 3 км, а также проводят водоотводные мероприятия», — отметили в профильном комитете.

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