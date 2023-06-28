В Псковской области заключено более 15 тысяч договоров на ускоренное подключение к газовым сетям

20:36, 28 июня 2023, ПАИ

В Псковской области обеспечена техническая возможность присоединения к сетям для 24 тысяч домовладений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

Ход программы обсудили сегодня, 28 июня, на штабе по газификации Псковской области, который состоялся под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова. В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он рассказал, что к настоящему времени с жителями Псковской области заключено более 15,7 тыс. договоров на ускоренное подключение к газовым сетям. Свыше 11,5 тыс. договоров уже исполнены. Также в рамках социальной газификации к настоящему времени в Псковской области построено 286 км газовых сетей.

«В текущем году планируется выполнить значительный объём работ по догазификации. Для этого интенсифицировано строительство внутрипоселковых газопроводов, принимаются новые заявки и продолжается заключение договоров с будущими потребителями.

Кроме того, в регионе формируется хороший задел для расширения использования газа: по итогам выполнения программы развития газоснабжения и газификации области на 2021–2025 годы будет газифицировано 10 районов: Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский, – а значит ещё больше людей, социальных объектов и предприятий получат возможность пользоваться природным сетевым топливом», – отметил Сергей Густов.