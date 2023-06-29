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Общество

День партизан и подпольщиков отмечают сегодня в России

День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня. В этот день по всей стране проходит множество памятных мероприятий, пишет calend.ru.

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.

В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. Наверное, самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны.

Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.

К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Поскольку, впервые в истории войн, партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым командованием, а не только отдельные самостоятельные «вылазки».

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