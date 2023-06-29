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Происшествия

Гостевой дом горел на Форелевом хуторе в Печорском районе

Сегодня ночью в Печорском районе, у деревни Вашина Гора, на рыбном хозяйстве "Форелевый хутор" произошло возгорание двухэтажного гостевого дома. Об этом сообщает telegram-канал "Псковская сводка".

Прибившие пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативным и слаженным действиям они спасли жилой дом.  

Фото с места происшествия

По словам гостей, они приехали из Санкт-Петербурга, отдыхали в доме. Затопили сауну в доме. Почувствовали дым, а затем увидели пожар на втором этаже. Они успели выйти. 

Пострадавших нет. 

Фото с места происшествия

На месте работали пожарные подразделения Печорского района.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

Фото с места происшествия

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