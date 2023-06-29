Гостевой дом горел на Форелевом хуторе в Печорском районе
Сегодня ночью в Печорском районе, у деревни Вашина Гора, на рыбном хозяйстве "Форелевый хутор" произошло возгорание двухэтажного гостевого дома. Об этом сообщает telegram-канал "Псковская сводка".
Прибившие пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативным и слаженным действиям они спасли жилой дом.
По словам гостей, они приехали из Санкт-Петербурга, отдыхали в доме. Затопили сауну в доме. Почувствовали дым, а затем увидели пожар на втором этаже. Они успели выйти.
Пострадавших нет.
На месте работали пожарные подразделения Печорского района.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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