Гостевой дом горел на Форелевом хуторе в Печорском районе

06:02, 29 июня 2023, ПАИ

Сегодня ночью в Печорском районе, у деревни Вашина Гора, на рыбном хозяйстве "Форелевый хутор" произошло возгорание двухэтажного гостевого дома. Об этом сообщает telegram-канал "Псковская сводка".

Прибившие пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативным и слаженным действиям они спасли жилой дом.

По словам гостей, они приехали из Санкт-Петербурга, отдыхали в доме. Затопили сауну в доме. Почувствовали дым, а затем увидели пожар на втором этаже. Они успели выйти.

Пострадавших нет.

На месте работали пожарные подразделения Печорского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.