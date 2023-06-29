«Умный» ФОКОТ появится в этом году в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

08:15, 29 июня 2023, ПАИ

«Умный» ФОКОТ появится в этом году в парке 300-летия Прокуратуры РФ вблизи улицы Никольской. Об этом в своем Telegram-канал заявил глава Пскова Борис Елкин.

Спортивный комплекс включает максимальный набор площадок: здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, бегать и прыгать в длину, заниматься на уличных и воркаут-тренажерах. Предусмотрены раздевалки и биотуалеты, трибуны на 100 мест и пост охраны. Прилегающая территория будет благоустроена.

«Умным» ФОКОТ назван потому, что на площадке с тренажерами будут находиться QR-коды, по которым можно загрузить программы тренировок», — пояснил глава города.