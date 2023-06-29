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Общество

В России хотят ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

В России хотят запретить пенсионерам и детям-сиротам проводить сделки с недвижимостью за наличные. Соответсвующую инициативу с целью защиты таких граждан от мошенников направили в кабмин и ЦБ крупные риелторские компании, пишут «Известия».

Каждый год в России заводят около семи тысяч уголовных дел, связанных с мошенничеством с недвижимостью, заявил эксперт Народного фронта Павел Склянчук. При этом, довольно часто жертвами становятся именно люди пожилого возраста, а также дети-сироты. Предложенные меры позволят обезопасить граждан и повысить прозрачность на рынке жилой недвижимости. Однако обязать пенсионеров и детей-сирот проводить сделки через банк нельзя, полагает Павел Склянчук.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддержит любую инициативу, предлагающую безопасные инструменты контроля за переводом средств и приобретением жилья.



 

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