Тротуары ремонтируют вдоль дороги Псков – Писковичи – Муровицы

09:53, 29 июня 2023, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведётся капремонт тротуаров и устройство освещения вдоль дороги Псков — Писковичи — Муровицы в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ремонтируемые участки трассы проходят через деревни Хотицы, Писковичи и Загорье. Здесь расположены образовательные учреждения, культурно-досуговый центр и спортивно-оздоровительный комплекс.

Задачей капремонта является обеспечение безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

Специалисты заканчивают установку опор освещения, на которых планируется установить 144 светильника, выполняют устройство тротуаров общей протяженностью более трёх километров, а также проводят водоотводные мероприятия.

Работы выполняет ООО «Дорсервис» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта составляет более 87 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета. Работы планируется завершить до конца лета 2024 года.