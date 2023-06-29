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Общество

Тротуары ремонтируют вдоль дороги Псков – Писковичи – Муровицы

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведётся капремонт тротуаров и устройство освещения вдоль дороги Псков — Писковичи — Муровицы в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ремонтируемые участки трассы проходят через деревни Хотицы, Писковичи и Загорье. Здесь расположены образовательные учреждения, культурно-досуговый центр и спортивно-оздоровительный комплекс.

Задачей капремонта является обеспечение безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

Специалисты заканчивают установку опор освещения, на которых планируется установить 144 светильника, выполняют устройство тротуаров общей протяженностью более трёх километров, а также проводят водоотводные мероприятия.

Работы выполняет ООО «Дорсервис» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта составляет более 87 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета. Работы планируется завершить до конца лета 2024 года.

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