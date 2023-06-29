Строительный забор разбирают вокруг Гельдтовой бани в Пскове

09:46, 29 июня 2023, ПАИ

Строительный забор разбирают вокруг Гельдтовой бани в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, владельцы, псковские бизнесмены братья Кухи, обещали завершить реконструкцию объекта, который они приобрели в 2015 году, до конца 2023 года.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня здание выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. По договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.