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Общество

В Псковской области увеличится максимальный размер пособий по уходу за ребёнком

На 49 % увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей в Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«После объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования граждане страхуются с учётом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде. Это влечёт увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребёнком – по нашим расчётам, на 49 % в следующем году», – рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время выступления на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком составит в 2024 году более 49 тысяч рублей в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 тысяч рублей в месяц, заявили в пресс-службе.

В региональном отделении напомнили: пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40 % от среднего заработка родителя – с 1 февраля этого года составляет от 8,5 тысячи рублей до 33,2 тысячи рублей в месяц.

Отметим, в Псковской области на сегодняшний день получателями пособий до 1,5 лет являются 3 293 работающих родителя.

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