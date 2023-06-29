Дождь и гроза ожидаются сегодня в Пскове

10:20, 29 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём пройдут кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах прогнозируется гроза.

Будет дуть умеренный ветер северных направлений, днём при грозе – порывистый. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26.

В Пскове днём пройдут кратковременные дожди, ожидается гроза. Температура будет от +24 до +26. В Великих Луках также прогнозируются кратковременные дожди, температура – от +21 до +23.