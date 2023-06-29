«Экопром» рассказал о проделанной работе в Палкинском районе

11:14, 29 июня 2023, ПАИ

О работе и порядке вывоза отходов в Палкинском районе рассказал региональный оператор в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Обслуживанием Палкинского района филиал ООО «Экопром» занимается с 2019. В зону обслуживания входит Палкино и четыре волости: Палкинская, Качановская, Черская, Новоуситовская.

Организацией вывоза отходов занимается диспетчер Ольга Никифорова. В её подчинении находится два водителя и два оператора. Вывоз осуществляет одна единица спецтехники.

«С работой справляются в полном объёме, проблем по вывозу отходов из Палкинского района не имеется, жалоб от населения не поступает, — отметила Ольга Никифорова. — Если случаются поломки, то изыскиваем возможность вывозить другой машиной, пока сбоев в работе не было».

Общее количество обслуживаемых территорий в Палкинском районе составляет 184 деревни.

В 27 населённых пунктах был заменён мешковой способ сбора отходов на контейнерный.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов на территории Палкино выставлено десять жёлтых контейнеров, а для сбора твердокоммунальных отходов в Палкинском районе используется 182 контейнера.

Ежемесячно с территории района регоператор вывозит 2000-3000 кубометров отходов, а всего с начала 2023 года вывезен 14 251 кубометр. Кроме того, совместными усилиями регоператора и администрации района ликвидированы свалки на улицах Красноармейской, Мичурина, Заречной, Новосёлов, Набережной, Пролетарской, Комарова, Лесной, откуда вывезено 170 кубометров отходов. В Палкинском районе ликвидированы свалки в деревнях Вернявино, Слопыгино, Рубцово объёмом 39 кубометров.