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Общество

Осуждённые сделали декор для нацпарка «Себежский»

В исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района, осужденные, трудоустроенные на участке лазерной гравировки, изготовят деревянные декоративные элементы, предназначенные для благоустройства нацпарка «Себежский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Стороны в лице директора Центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 Юрия Белова и исполняющего обязанности руководителя природоохранной организации Александра Кузнецова достигли договоренности о выполнении обязательств в рамках заключенного контракта на изготовление исправительным учреждением информационных табличек и указателей, предназначенных для удобства граждан, посещающих парк.

Опыт совместной работы в этом направлении уже имеется. Ранее подобные заказы уже выполнялись, полностью устроив клиента по качеству и срокам исполнения. Кроме этого, в ходе состоявшейся встречи рассмотрен вопрос о производстве сувенирной продукции с логотипом национального парка «Себежский».

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