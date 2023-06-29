Ректор ПсковГУ выступила на форуме регионов России и Белоруссии в Уфе

13:18, 29 июня 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выступила с докладом о сетевых проектах Псковского государственного университета и вузов Белоруссии в рамках организации стратегического партнёрства вузов Союзного государства на X Форуме регионов России и Белоруссии, который прошёл в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель псковского вуза отметила, что вопросы союзной интеграции находятся в разных плоскостях – это и унификация требования и законодательных норм, программ технологического развития отдельных отраслей экономики – именно на этом, по словам Натальи Ильиной, сконцентрированы 28 союзных программ, принятых лидерами Российской Федерации и Белоруссии в 2022 году.

«Это задачи промышленной кооперации, где университетам сегодня отводится важнейшая роль. Но не менее важной задачей остаётся реализация конкретных проектов между организациями двух стран, имеющими очень чёткие целевые ориентиры и задачи – например проект Летний университет, оператором которого два года был Псковский государственный университет, – отметила ректор ПсковГУ. – И успех таких проектов зависит от согласованной государственной политики, установления чётких, понятных правил в рамках Союзного государства по вопросам признания прав на объекты интеллектуальной собственности, согласования научных программ сетевых лабораторий, совместного использования или создания сетевой инфраструктуры».

Стратегическое партнёрство как общая задача требует постоянного диалога для решения конкретных вопросов отдельных университетов и партнёров – участников консорциумов. Именно из таких шагов сложится согласованная политика в сфере науки и образования, считает Наталья Ильина.

В рамках программы развития ПсковГУ, как участник проекта Министерства науки и высшего образования РФ академического стратегического лидерства «Приоритет – 2030», реализует стратегический проект «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе». За прошедшие годы вуз запустил проекты в сфере научной, образовательной и молодежной политики. В вузе отметили, что работа в данном направлении продолжается.

В качестве примеров перспективных проектов Наталья Ильина привела «Кикоинский класс», который открывается в Полоцкой гимназии в этом году; совместный журнал с Витебским государственным университетом имени Петра Машерова «Метаморфозы истории», вошедший в перечень ВАК; создание двух диссертационных советов с участием ученых Белоруссии.

«Сегодня мы подписали соглашения о вступлении в консорциум с Брестским государственным техническим университетом и Белорусско-российским университетом. Также подтвердили своё согласие на вступление в консорциум ещё шести организаций России и Белоруссии, – добавила ректор ПсковГУ. – Основная задача консорциума – объединить вузы для совместной деятельности. Но главным принципом этого объединения является принцип наличия самостоятельного проекта – вопросы правового обеспечения образовательной и исследовательской деятельности в рамках интеграционных процессов мы решаем с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, развитие приоритетной исследовательской тематики в области биомедицины в рамках молодежной сетевой лаборатории с Гомельским государственным университетом».

Наталья Ильина презентовала векторные проекты ПсковГУ с Белоруссией, отметив «ядерным» сотрудничество в рамках консорциума с приграничным партнёром – Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова, который не только связан с псковским вузом участием в отдельных проектах, но и выполняет функции координатора со стороны белорусских вузов. Также речь шла о Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, которая реализуется совместно с Белорусским национальным техническим университетом. Презентовали и Российско-Белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа», который стал площадкой для формирования совместного российско-белорусского молодежного контента в едином медиапространстве, и основой для нового проекта – Российско-Белорусского студенческого информационного бюро «Вектор».

Натальи Ильина рассказала, что настоящий момент в процессе утверждения находится заявка на проведение Российско-Белорусского форума приграничных регионов «Инклюзивное образование: центры и технопарки», который запланирован на ноябрь 2024 года. Вузом-партнёром на стороне Белоруссии выступает ВГУ имени Машерова.

«Задачи форума уникальны – представить все лучшие практики и разработки в области инклюзивного высшего образования двух стран, подготовить базу для выработки единых решений и создания совместных научных программ, международных исследовательских коллективов, которые по окончании форума продолжат изучение этой тематики, – подчеркнула она. – Это и решение задач импортозамещения, и разработка принципиально новых инженерных решений, которые позволят нам выйти и на международный рынок инноваций в сфере инклюзии. Современные геополитические условия диктуют нам необходимость разработки еще одного направления деятельности, результаты которого могли бы стать важнейшим итогом работы форумных площадок – новые методики и технологии сопровождения людей с посттравматическим стрессовым расстройством».

Ранее сообщалось, что псковская делегация принимает участие в форуме регионов России и Белоруссии в Уфе.