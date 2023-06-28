Псковская делегация принимает участие в форуме регионов России и Белоруссии в Уфе

10:33, 28 июня 2023, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в Х Форуме регионов России и Белоруссии. В этом году мероприятие проходит в Уфе Республики Башкортостан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Белоруссии как важнейший фактор укрепления Союзного государства».

В пресс-службе правительства отметили, что Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области среди стран СНГ. Объем товарооборота за три месяца текущего года увеличился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34,7 миллиона долларов США. «Единая история, общие традиции и культура создают благоприятные условия для развития успешного сотрудничества», – подчеркнул Андрей Михеев.

Туризм – это еще одна тема, объединяющая регионы Белоруссии и Псковскую область. Поэтому не удивительно, что представители Псковской области приняли активное участие и в работе секции «Российско-белорусское сотрудничество по развитию новых туристических направлений: от гармонизации законодательства к развитию регионов», добавили в пресс-службе.

«Туристические поездки в Белоруссию набирают популярность у граждан России, в том числе и у жителей Псковской области. Обеспечение транспортной доступности является важным аспектом в налаживании взаимного турпотока. Так, совсем недавно мы объявили о запуске авиасообщения Псков - Минск, первый самолет вылетит уже 19 июля. Региональный комитет по туризму активно сотрудничает с белорусскими коллегами. Я уверена, что общими усилиями у нас получится добиться высокого результата в развитии туристической отрасли двух стран», – отметила руководитель регионального комитета по туризму Марина Егорова, которая также представляет регион на юбилейном форуме.

Форум регионов России и Белоруссии продлится до 28 июня. Мероприятия в рамках форума направлены на углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей Белоруссии и Российской Федерации, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Культурный компонент представлен такими мероприятиями, как выставка достижений народного хозяйства двух регионов, фестиваль «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Улица дружбы» и выставка «История Форума регионов России и Беларуси».

Отметим, участниками и спикерами мероприятия стали представители органов государственной власти федерального и регионального уровня, ведущих предприятий и организаций, бизнес-сообществ, научного сообщества, СМИ.