Зарезавшего сожительницу в Черёхе псковича заключили под стражу

12:59, 29 июня 2023, ПАИ

58-летнего жителя Псковского района, зарезавшего сожительницу в деревне Черёха, заключили под стражу. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как полагает следствие, в период с 24 до 26 июня нетрезвый мужчина из-за ревности поссорился с потерпевшей и ударил её ножом в левую голень. Женщина умерла на месте преступления от кровотечения.

Псковский районный суд принял решение заключить злоумышленника под стражу до 25 августа.

В пресс-службе отметили, что обвиняемый характеризуется посредственно, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. После убийства он пытался скрыть следы преступления и сбежал из квартиры.