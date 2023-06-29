Более 100 территорий обслуживает «Экопром» в Себежском районе

14:22, 29 июня 2023, ПАИ

«Экопром» обслуживает 113 территорий в Себежском районе. Об этом регоператор сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В 15 населённых пунктах был заменён мешковой способ сбора отходов на контейнерный, было выставлено 67 контейнеров.

В рамках реализации реформы была организована работа по вывозу отходов из новых населённых пунктов, оборудованы новые контейнерные площадки, а также выставлены новые контейнеры. На данный момент на территории обслуживания в Себежском районе выставлено 168 контейнеров.

Хотелось бы отметить деревню Березка Себежского района, где до прихода регоператора складирование отходов осуществлялось с использованием санитарных установок, которые вывозились раз в полгода, и люди фактически жили на свалке. Совместными усилиями регоператора и администрации санитарные установки заменены на контейнеры, установлен график вывоза отходов, а население получило качественно организованную услугу по вывозу отходов.

Ежемесячно силами регоператора из Себежского района вывозится около 4500-5000 кубометров отходов, а всего с мая 2021 года вывезено 44 000 кубометров.