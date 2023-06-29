Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 30 июня
Кратковременные дожди с грозами прогнозируют синоптики в Псковской области 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Также прогнозируются грозы.
Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем от +22 до +27.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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