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Общество

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 30 июня

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют синоптики в Псковской области 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото ПАИ

На территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Также прогнозируются грозы. 

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем от +22 до +27.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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