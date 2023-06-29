Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 30 июня

12:09, 29 июня 2023, ПАИ

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют синоптики в Псковской области 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Также прогнозируются грозы.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем от +22 до +27.

Атмосферное давление будет ниже нормы.