Псковичи собрали гуманитарную помощь на миллион рублей для жителей затопленной Новой Каховки

12:25, 29 июня 2023, ПАИ

Жители Псковской области собрали гуманитарную помощь на сумму более миллиона рублей для жителей Новой Каховки, пострадавших от затопления, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«Ситуация очень непростая – люди остались без жилья, без вещей и продуктов, - констатировал глава региона. - Машина из Псковской области привезла самое необходимое: лекарства, товары первой необходимости, одежду, обувь, продукты и воду. Помогали со сбором помощи наши волонтёры регионального ресурсного центра».

По словам губернатора, с начала СВО люди, предприятия, рабочимие коллективы и общественные организации отправили на передовую и на помощь жителям более 450 тонн гуманитарных грузов.

«Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе!» - поблагодарил Михаил Ведерников.