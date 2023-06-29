Псковичи собрали гуманитарную помощь на миллион рублей для жителей затопленной Новой Каховки
Жители Псковской области собрали гуманитарную помощь на сумму более миллиона рублей для жителей Новой Каховки, пострадавших от затопления, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.
«Ситуация очень непростая – люди остались без жилья, без вещей и продуктов, - констатировал глава региона. - Машина из Псковской области привезла самое необходимое: лекарства, товары первой необходимости, одежду, обувь, продукты и воду. Помогали со сбором помощи наши волонтёры регионального ресурсного центра».
По словам губернатора, с начала СВО люди, предприятия, рабочимие коллективы и общественные организации отправили на передовую и на помощь жителям более 450 тонн гуманитарных грузов.
«Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе!» - поблагодарил Михаил Ведерников.
Псковичи собрали гуманитарную помощь на миллион рублей для жителей затопленной Новой Каховки