Псковичи могут создать логотип Русской Молодой Ганзы и выиграть поездку в Ивангород

17:08, 29 июня 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает творческую молодёжь принять участие в конкурсе на создание логотипа Русской Молодой Ганзы в рамках проведения XII Русских Ганзейских дней. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Для участия молодым псковичам необходимо создать логотип, отражающий национальные и культурные особенности России, идеи культурных и географических особенностей Союза русских Ганзейских городов, написать к нему расшифровку ценностно-смыслового содержания элементов дизайна (не более 500 знаков) и до 12 июля отправить вместе с заявкой на почту pgmc-info@mail.ru, указав в теме письма «Конкурс логотипа для Молодой Ганзы 2023».

Создатель лучшей работы с 21 по 22 июля поедет на Русскую Молодую Ганзу в Ивангород. Там же в это же время будет проходить второй этап конкурса – защита логотипа перед делегатами Молодой Ганзы других городов.

Более подробную информацию о техническом задании работы можно узнать в положении.