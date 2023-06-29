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Авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» стала лауреатом телекинофорума «Новая реальность»

Авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» стала лауреатом телекинофорума «Новая реальность» в номинации «Лучшая информационная программа», сообщает корреспондент ПАИ с церемонии награждения, которая проходит сегодня, 29 июня, в Железноводске.

Фото: ПАИ

На конкурс «Новая реальность» была номинирована «Тема недели», посвящённая ситуации на российско-латвийской и российско-эстонской границах. 

Также в финал номинации вышли программа «Главные новости» (город Орёл) и информационный выпуск «Вести-Самара». Последний стал победителем номинации. 

Всего на конкурс поступило 406 работ из 56 регионов России. 

Телекинофорум «Новая реальность» проводится Союзом журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Со всеми выпусками программы «Тема недели» можно ознакомиться в сюжете.

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