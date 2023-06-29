На субботник в Изборске набирают волонтёров

14:57, 29 июня 2023, ПАИ

Музей-заповедник «‎Изборск» приглашает волонтеров принять участие в субботнике, который пройдет 1 июля на территории Изборско-Мальской долины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«1 июля в субботу в 10:00 приглашаем всех активных и неравнодушных жителей Изборска и волонтеров Пскова принять участие в мероприятии по борьбе с борщевиком Сосновского на территории музея-заповедника (Труворово городище, Словенское поле)», - уточнили в музее.

При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты: закрытую одежду, резиновые сапоги, перчатки, головной убор, репелленты от насекомых. По окончании работ в 14:00 участников субботника приглашают на чаепитие с ароматными блинами в музейное кафе.

Территория памятника природы «Изборско-Мальская долина» площадью 1792 га является особо значимой для сохранения уникального природного ландшафта Изборска и его округи. Одновременно территория памятника природы очень уязвима перед вторжением вредоносного растения - борщевика Сосновского.

«Ответственность по защите территории от борщевика возложена на десятки собственников земельных участков, в том числе и на музей-заповедник «Изборск». Сотрудники музея-заповедника и волонтеры ежегодно вносят большой вклад в борьбу с растением, но этого недостаточно, чтобы полностью искоренить и уничтожить его. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо объединить наши усилия», - пояснили в музее.

Сбор группы в музейном квартале у дома купца Анисимова (ул. Печорская, 41а) в 10:00. Для волонтеров Пскова будет предоставлен транспорт из города, количество мест ограничено. Телефон для справок и записи на мероприятие: 8 (81148) 96-6-96.