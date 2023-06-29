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Общество

Банк ДОМ.РФ нарисовал портрет ипотечника в сегменте индивидуального жилищного строительства

Эксперты Банка ДОМ.РФ проанализировали портрет ипотечного заёмщика на индивидуальное жилищное строительство в 2023 году. Больше половины кредитов (51 %) оформили граждане в возрасте от 31 года до 40 лет. С ними было заключено 1 865 договоров, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

Фото: ДОМ.РФ

25 % ипотечных кредитов оформили граждане в возрасте от 41 года до 50 лет – 915 сделок, что в 3,3 раза превышает прошлогодний показатель. Ещё 20 % договоров оформили клиенты банка от 21 года до 30 лет – 700 сделок, рост в 2,8 раза. Доля клиентов в возрасте от 51 года до 60 лет составила 6 % – ими заключено свыше 200 договоров, рост в три с половиной раза.

По словам зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, спрос на загородный формат растёт, что подтверждает огромный потенциал индивидуального жилищного строительства. При этом если три года назад, когда банк только запустил ипотеку на ИЖС, программой пользовались в основном семейные пары в возрасте около 40 лет, то сейчас средний возраст заемщика снизился на два года.

«Кроме того, выросла доля не состоящих в браке (14 % против 10 % в прошлом году), а также клиентов на стадии планирования детей (37 % против 28 % в 2022-м)», – отметил Косяков.

76 % сделок в текущем году пришлось на клиентов в браке – ими заключено 2 800 договоров (рост в два с половиной раза). Не состоят в браке 14 % заёмщиков – свыше 500 сделок (рост в 3,7 раза). Порядка 40 % клиентов не имеют детей, 30 % воспитывают одного ребёнка, каждый третий – двух и более детей. Количество сделок с клиентами, которые не имеют детей, выросло в 3,6 раза (1 350), которые имеют одного ребёнка – в 2,2 раза (1 120), двух и более детей – в два раза (1 170). 96 % ипотечных клиентов Банка ДОМ.РФ имеют высшее образование.

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