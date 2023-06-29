Угон автомобиля по горячим следам раскрыла полиция Великих Лук

17:10, 29 июня 2023, ПАИ

Великолукские полицейские установили личности двух местных жителей, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 26 июня со двора дома на улице Гоголя угнан автомобиль ВАЗ-2114. Угонщиками оказались безработные, ранее судимые великолучане 1992 и 1994 годов рождения. Машину обнаружили на улице Вокзальной.

В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.