Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

23 года колонии получил себежанин за убийство сожительницы и покушение на её сына

23 года колонии получил 30-летний житель Себежского района за убийство сожительницы и покушение на её сына, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 28 марта 2022 года в доме в деревне Дедино Себежского района мужчина в присутствии малолетних детей избил их мать, а затем нанес несколько ударов вилкой и ножом. От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Кроме того, во время нападения на сожительницу у него возник умысел убить и её 11-летнего ребенка. Мужчина нанес мальчику удар ножом в живот. Ребенок смог убежать и обратился за помощью к соседям. Смерть малолетнего не наступила, так как врачи сумели вовремя ему помочь.

Приговором суда мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить 2 миллиона рублей за моральный ущерб и более 45 тысяч рублей за материальный.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Названа предварительная причина пожара на Форелевом хуторе в Печорском районе
29 июня 2023

Гостевой дом горел на Форелевом хуторе в Печорском районе
28 июня 2023

Пропавшего вчера псковича нашли мёртвым
28 июня 2023

Тело мужчины обнаружено в реке Шелонь в Порхове
28 июня 2023

Юный велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Великих Луках
28 июня 2023

Троих жителей Печор отправили в колонию за совершённое почти 20 лет назад убийство
28 июня 2023

Водителя Audi госпитализировали в результате ДТП в Великих Луках
28 июня 2023

СК проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...