23 года колонии получил себежанин за убийство сожительницы и покушение на её сына

15:27, 29 июня 2023, ПАИ

23 года колонии получил 30-летний житель Себежского района за убийство сожительницы и покушение на её сына, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 28 марта 2022 года в доме в деревне Дедино Себежского района мужчина в присутствии малолетних детей избил их мать, а затем нанес несколько ударов вилкой и ножом. От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Кроме того, во время нападения на сожительницу у него возник умысел убить и её 11-летнего ребенка. Мужчина нанес мальчику удар ножом в живот. Ребенок смог убежать и обратился за помощью к соседям. Смерть малолетнего не наступила, так как врачи сумели вовремя ему помочь.

Приговором суда мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить 2 миллиона рублей за моральный ущерб и более 45 тысяч рублей за материальный.