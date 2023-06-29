У Псковской городской Думы появилась официальная группа «ВКонтакте»

15:33, 29 июня 2023, ПАИ

У Псковской городской Думы появилась официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/public183731512. Об этом сообщается на прежней странице Думы, которая представляла собой обычный пользовательский профиль (vk.com/pskduma), а не зарегистрированный паблик.

На профиль подписаны более 10 тысяч человек, на новую группу на момент публикации новости - около 400 человек.

«Приглашаем вас в официальную группу Псковской городской Думы. Добавляйтесь, приглашайте своих друзей. Нам важен каждый участник! Спасибо!» - приглашет псковичей отдел по взаимодействию со СМИ Псковской гордумы.