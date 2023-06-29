Движение транспорта ограничат на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

16:07, 29 июня 2023, ПАИ

Работы по устранению деформаций дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной завершатся с 23:00 29 июня по 5:00 30 июня. В связи с этим движение транспорта будет ограничено по полосам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.