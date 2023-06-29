Пенсионерку госпитализировали в результате ДТП в Пскове
62-летнюю пенсионерку госпитализировали в результате ДТП на пересечении улиц Западной и Коммунальной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Водитель автомобиля Ford сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Она была госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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