Пенсионерку госпитализировали в результате ДТП в Пскове

16:12, 29 июня 2023, ПАИ

62-летнюю пенсионерку госпитализировали в результате ДТП на пересечении улиц Западной и Коммунальной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель автомобиля Ford сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Она была госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.