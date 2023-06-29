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Общество

Штраф за приставание к жителям ввели в одном из регионов России

Штраф за приставание к жителям в общественных местах ввели в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный парламент. 

Самарская губернская дума приняла закон, который устанавливает административные штрафы до пяти тысяч рублей за приставание к гражданам в общественных местах. В документе о принятых законах указано, что запрет вводится из-за навязчивых продавцов, гадалок и попрошаек.

В сообщении говорится, что приставание к гражданам в общественных местах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. За аналогичное нарушение на правонарушителя будет наложен административный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

В Главное управление МВД России по Самарской области поступают многочисленные обращения жителей о необходимости принятия мер в отношении лиц, которые занимаются попрошайничеством. «К нему также привлекаются люди с инвалидностью и несовершеннолетние, которые создают помехи на дорогах и реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью их самих. При этом на федеральном и региональном уровне юридическая ответственность за эти действия не установлена», – указано в пояснительной записке.

К приставанию предлагается отнести нарушение общественного порядка в виде навязчивых действий гражданина против воли другого человека – хватание за руки, одежду, личные предметы, преграждение пути – в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг, гадания и попрошайничества в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Ярославская область стала первым регионом в России и третьей в мире, где ввели штрафы за плевки в общественном месте.

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