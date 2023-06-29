Почти 10 млн рублей привлекли в Псковскую область на развитие добровольчества

18:17, 29 июня 2023, ПАИ

9,4 миллиона рублей привлекли в регион в рамках нацпроекта «Образование» на развитие добровольчества. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Средства будут направлены на создание:

– пространства для православного центра добровольчества «Путь добра» на базе паломнического центра Псково-Печерского монастыря;

– добро-лаборатории «О2 – кислород», реализуемой Опочецким районным центром культуры;

– проекта «Добровольчеству – быть, о добровольчестве – знать!», который реализует АНО «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «ЛУКИ МОЛ»;

– школу серебряных волонтёров «Академия добра», реализуемую Псковским молодёжным центром.

«С каждым годом наш регион улучшает свои результаты. В 2020 году в данном проекте мы выиграли 8,2 миллиона рублей, а в 2021 году – уже 8,6 миллионов. Не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать дальше!» – заключил Михаил Ведерников.