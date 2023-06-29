Новый выпуск программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»

18:42, 29 июня 2023, ПАИ

На телеканале «Первый Псковский» выйдет новый выпуск программы «Привет, ивент!» 29 июня в 19:55.

Ведущий Никита Черкашин, как и всегда, расскажет о самых заметных событиях культурной и светской жизни региона: афиша мероприятий на неделю, концерты, вечеринки, фестивали, мастер-классы, встречи, игры – всё, чтобы интересно провести время.

Свежие выпуски авторской программы Никиты Черкашина смотрите на «Первом Псковском» по четвергам в 19:55. Повтор – в 23:55 и в пятницу – в 10:55.